Nachteil bei Hochwasser – Baselbieter Häfen sind häufiger abgeschnitten Die Versorgung der Rheinhäfen in Muttenz und Birsfelden ist schlechter als in Kleinhüningen. Ist dadurch die Landesversorgung beeinträchtigt? Kurt Tschan

Die Mittlere Brücke ist für die Rheinschifffahrt ein Nadelöhr. Die Baselbieter Häfen haben dadurch Nachteile. Foto: Nicole Pont

Wenn der Pegel des Rheins bei Basel steigt, dann haben nicht mehr alle Reedereien die gleichen Wettbewerbsbedingungen. So wird bei einem Pegelstand von 790 Zentimetern die Hochwassermarke 2b erreicht. In diesem Fall wird die Grossschifffahrt zwischen der Mittleren Brücke in Basel und Birsfelden gesperrt.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Schiffe, die ihre Fracht in Kleinhüningen löschen, sind von dieser Massnahme nicht betroffen. Sie können ihre Fahrt fortsetzen. Erst bei einem Pegelstand von 820 Zentimetern ist auch hier Schluss. Mit Erreichen der Hochwassermarke 2a ist die gesamte Schifffahrt zwischen Rheinfelden und der Schleuse Kembs geschlossen. Damit hat der Hafen in Kleinhüningen gegenüber den Häfen in Weil am Rhein sowie dem südlichen Elsass keine Wettbewerbsnachteile.