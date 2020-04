Dicht gedrängt im Corona-Flieger – Baselbieter Gymnasiastin schaffte es dank Hilfe des Bundes nach Hause Eine junge Oberbaselbieterin wollte in Chile ihr Spanisch verbessern, musste wegen der Corona-Krise aber frühzeitig nach Hause. Sie erzählt, wie der Bund sie heimholte. Daniel Aenishänslin

«Eigentlich ist es gar nicht viel anders» – Michelle Kunz reiste von der Isolation in Chile in den Lockdown der Schweiz. Daniel Aenishänslin

Pure Enttäuschung. Corona trifft Schweizerinnen und Schweizer auch in Chile. Am 24. Februar landete die Gymnasiastin Michelle Kunz in Santiago de Chile. Sie wollte ihr Spanisch verbessern. Bis zum Juli. Doch seit Sonntag ist sie wieder zu Hause in Oberdorf. «Meine grösste Enttäuschung ist, dass ich nicht einen ganz normalen Austausch haben konnte», sagt die 18-Jährige. Eine vergebene Chance.