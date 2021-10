Differenzen bei Covid-Gesetz – Baselbieter Grünen-Landrätin spricht sich gegen Zertifikatspflicht aus Die Sissacherin Laura Grazioli hat bezüglich der Corona-Massnahmen eine andere Meinung als ihre Partei. Dass sie ihre Chancen auf einen Regierungssitz damit mindern könnte, nimmt sie in Kauf. Benjamin Wirth

Laura Grazioli ist Landrätin und Vizepräsidentin der Baselbieter Grünen. Foto: Dominik Plüss

Im Kanton Baselland ist eine Debatte ums Covid-Gesetz entflammt, über das in einigen Wochen abgestimmt wird. Während die Baselbieter Grünen offiziell die Ja-Parole gefasst haben und sich für die Vorlage aussprechen, ist die eigene Landrätin Laura Grazioli dagegen. Am Dienstag ist in der Oberbaselbieter Zeitung «Volksstimme» ein Kommentar erschienen, in dem die Sissacherin das Gesetz erstmals offen kritisiert und sich fragt, wann die rote Linie überschritten sei.

Auf Nachfrage der «Basler Zeitung» zeigt sich Grazioli erleichtert, sich «endlich» geäussert zu haben. «Ich habe sehr lange abgewogen, ob ich mich überhaupt derart stark exponieren will», sagt sie. Ihrer Verantwortung sei sie sich dabei immer bewusst gewesen. Die Entwicklung der letzten eineinhalb Jahre habe ihr aber keine andere Wahl gelassen, als sich öffentlich zu positionieren und «die Wohlfühlzone meines politischen Daseins zu verlassen».