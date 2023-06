Urteil nach Hofladen-Plündereien – Baselbieter Einbrecherpaar kommt glimpflich davon Ein Liebespaar aus Zunzgen wurde schuldig gesprochen, im Sommer 2020 Hofläden und Vereinslokale in der Region ausgeraubt zu haben. Benjamin Wirth

Hofläden sind einladend, aber unbeaufsichtigt und stehen oft einsam in der Landschaft, was zu Diebstahl verführen kann. Symbolfoto: Archiv Tamedia

Als Einzelrichterin Barbara Grange das Urteil aussprach, übermannten das Einbrecherpaar aus Zunzgen gemischte Gefühle. Auf der Anklagebank tauschten die beiden, der 36-jährige Mann und die 35-jährige Frau, mehrmals furchtsame Blicke aus. Eine erkennbare Angst vor dem Ungewissen, vor dem «Wie geht es weiter?».

Jedoch war in ihren Gesichtern auch eine gewisse Erleichterung erkennbar. Eine Entkrampfung, da das Strafmass durchaus noch gravierender hätte ausfallen können, wie dies Grange am Dienstag mehrfach betonte.

Während die beschuldigte Frau wegen des banden- und gewerbsmässigen Diebstahls, der Sachbeschädigung und des mehrfachen Hausfriedensbruchs zu einer bedingten Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf zwei Jahre Bewährung schuldig gesprochen wurde, verurteilte das Baselbieter Strafgericht den Mann wegen derselben Delikte und zusätzlich aufgrund grober Verkehrsregelverletzungen zu einer teilbedingten Haftstrafe von zwölf Monaten auf vier Jahre Bewährung.

Heisst: Wenn der 36-Jährige bis zum geplanten Haftantritt keinen neuen Job findet (das Paar bezieht derzeit Gelder vom Sozialamt), müsste er sechs Monate hinter Gitter. Falls er bis dahin jedoch einen Beruf angefangen hat, «wird die Justiz der Arbeitsstelle sicher nicht im Weg stehen», sagte Grange. Man werde in diesem Fall über eine Fussfessel oder «nur» eine nächtliche Einweisung diskutieren.

Bewährungshilfe und Suchtberatung

Dem Paar, das ohne anwaltliche Vertretung vor Gericht erschien, wurde vorgeworfen, zwischen April und August 2020 in rund zwanzig Hofläden und Vereinslokale im Oberbaselbiet eingebrochen zu sein und dabei Bargeld, Lebensmittel und weitere Gegenstände erbeutet zu haben. Die Deliktsumme beläuft sich insgesamt auf rund 35’000 Franken.

Bei einigen Vorfällen war die Beweislast erdrückend. An mehreren Tatorten gibt es Videoaufnahmen des Paars oder eines Autos mit der Fahrzeugnummer der Frau. Wohl auch deshalb zeigten die zwei an der Verhandlung am Montag trotz grundsätzlichem Schweigen teils Reue. Die 35-Jährige meinte etwa: «Ich wollte niemandem schaden, es tut mir sehr leid – speziell für die Besitzer der Hofläden und Lokale, die viel Herzblut in ihren Betrieb investiert haben.»

So bekräftigte Richterin Grange auch, dass dies ein «wohlgemeintes Urteil» sei. Sie baute den beiden die goldene Brücke und sagte: «Ich wünsche mir, dass Sie das Ruder umkehren können.»

Dabei empfiehlt das Gericht dem Einbrecherpaar Bewährungshilfen und Schuldenberatungen. Zudem animiert es die beiden, wegen ihres vergangenen Amphetaminkonsums eine Suchttherapie aufzusuchen.

Benjamin Wirth ist Journalist und Autor. Seit 2019 publiziert er Beiträge in der BaZ. Mehr Infos @beniwirth

Fehler gefunden?Jetzt melden.