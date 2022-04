Steinstossen am ESAF in Pratteln – Baselbieter Chancen gering Die starken Männer und Frauen lassen am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest die grossen Brocken fliegen. Ein Sport mit Tradition. Daniel Aenishänslin

Auch das Steinstossen wird am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (ESAF) im Fokus stehen. Die Sportart geht zurück bis ins 13. Jahrhundert. An Eidgenössischen Schwingfesten hat das Steinstossen mit dem Unspunnen- und dem 40-Kilogramm-Stein ebenfalls Tradition. Nach einem längeren Unterbruch gehört seit 2004 auch die Disziplin mit dem 20-Kilogramm-Stein wieder dazu.

Nicht nur der 83,5 Kilogramm schwere Unspunnenstein erfordert beim Stossen Geschick und Technik. Die 20 und 40 Kilo schweren Steine tun es genauso. Der Breitenbacher Patrick Thommen, einer der besten Stösser sowie Steinstoss-Verantwortlicher des Baselbieter Nationalturnverbandes sagt: «Steinstossen ist eine komplette Sportart. Hier gilt es nicht nur Beine oder Arme zu trainieren. Das Gesamtpaket muss stimmen.»

Der Obwaldner Martin Jakober begann erst im Alter von 28 Jahren mit Steinstossen. Er liebt seinen Sport. «Steinstossen bedeutet eine etwas andere Art des Kräftemessens wie bei den Schwingern», sagt er, «aber ähnlich wie beim Schwingen, will auch beim Steinstossen jeder Mann stark sein.»

An Beliebtheit gewonnen

Im Baselbiet nimmt die Zahl der Stösserinnen zu. Dank der Einführung der kantonalen Meisterschaften vor rund 30 Jahren hat das Steinstossen an Beliebtheit gewonnen. «Leider fehlt noch das Niveau, um auch auf nationaler Ebene ganz vorne dabei zu sein», sagt der Steinstoss-Verantwortliche Patrick Thommen. Das gilt allerdings auch für ihre männlichen Kollegen.

Die Baselbieter Chancen am ESAF-Steinstossen sind gering. Ungebremst ist jedoch die Freude daran. Sie ist mindestens so gross wie die des Herznachers Simon Hunziker. «Für uns ist ein ESAF wie Olympische Spiele», sagt Hunziker und schwärmt, «wenn du mit dem Unspunnenstein in der Arena stehst, kribbelt es.» – Und dafür sind nicht allein die schweren Steine verantwortlich…

