Monica Gschwind tritt nochmals an – Baselbieter Bürgerliche erwägen eine vierte Kandidatur Die Baselbieter FDP-Bildungsdirektorin tritt zu den Regierungswahlen 2023 an. Nach der Kampfansage der Grünen kontern die Freisinnigen. Leif Simonsen

Bildungsdirektorin Monica Gschwind dürfte dank des Bisherigen-Bonus gute Wahlchancen haben. Foto: Lucia Hunziker

Die Baselbieter Bildungsdirektorin Monica Gschwind (FDP) hat sich entschieden, zu den Regierungswahlen 2023 anzutreten. Der Parteivorstand teilte am Donnerstag mit, Gschwind am Parteitag vom 29. Juni nominieren zu wollen. Der Baselbieter FDP-Präsident Ferdinand Pulver freut sich über den Entscheid Gschwinds, die seit 2015 im Amt ist. «Wir haben mit ihr eine Person im Amt, die stetig an Format gewonnen hat», sagt er.

Unbestreitbar ist, dass sie diverse Unruheherde in den Griff bekommen hat. Mit den Lehrerinnen und Lehrern, welche sich an ihrem Vorgänger Urs Wüthrich (SP) rieben, steht sie ebenso wenig auf Kriegsfuss wie mit dem Stadtkanton. Gschwind schaffte es sogar, dem Landrat höhere Subventionen an die Universität schmackhaft zu machen. Vor ihrem Amtsantritt wäre das undenkbar gewesen. Mit dem Bisherigen-Bonus dürfte sie deshalb gute Chancen auf eine Wiederwahl haben.

Offen ist indes, ob die Bürgerlichen bei den Wahlen 2023 mit drei oder vier Kandidaten antreten werden. «Das hängt auch davon ab, was die anderen machen», sagt Pulver. Er spricht auf die Tatsache an, dass die Baselbieter Grünen mit einer zweiten Kandidatur neben Baudirektor Isaac Reber liebäugeln. Dann würde sich auch eine offensive Strategie der Bürgerlichen anbieten, sagt Pulver. Ob eine solche zusätzliche Kandidatur der SVP, der Mitte oder der FDP zustehe, müsse erst noch diskutiert werden.

SP negiert Machtanspruch der Bürgerlichen

Wenig von einer vierten Kandidatur der Bürgerlichen hält SP-Präsidentin Mirjam Locher. «Dieser Anspruch ist vermessen», sagt sie. «Ich begrüsse zwar, wenn sich in einer Demokratie verschiedene Kandidaten zur Wahl stellen, aber vier Sitze in der Baselbieter Regierung entsprechen nicht dem Wähleranteil der Bürgerlichen.» Auch zeigt sich Locher skeptisch, dass die Bürgerlichen im Hinblick auf die Wahlen 2023 überhaupt paktieren werden. Der bürgerlichen Zusammenarbeit stand 2019 die CVP im Weg, die sich nicht mit der SVP ins Bett legen wollte.

Viel eher wäre es an der SP, mit einer zweiten Kandidatur ins Rennen zu steigen, sagt Locher. «Schliesslich sind wir die grösste Partei in Baselland, und wir stehen für eine fortschrittliche Politik ein.» Noch lassen sich die Sozialdemokraten Zeit – die Wahlen stehen ja auch erst in gut einem Jahr an. So ist auch noch nicht offiziell, ob die bisherige Regierungsrätin Kathrin Schweizer wieder zur Wahl antritt. Ob die SP einen zweiten Kandidaten oder eine zweite Kandidatin ins Rennen schickt, entscheidet die Delegiertenversammlung im März.

