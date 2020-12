Weber nimmt zum heutigen Rekordwert Stellung

Gesundheitsdirektor Thomas Weber übernimmt das Wort.

An diesem Dienstag verzeichnete der Kanton Baselland einen neuen Rekordwert: 208 Neuinfektionen. Thomas Weber führt dies auf die Test-Häufigkeit an Montagen zurück: «Am Dienstag gebe es meist mehr positive Fälle als an anderen Tagen, weil sich sehr viele Menschen am Montag testen lassen.»