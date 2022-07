Wegen Kirschessigfliege – Baselbieter Bauern geben die Hochstammkirsche auf Die diesjährige Kirschenernte ist nur halb so gut ausgefallen wie in einem normalen Kirschenjahr. Lukas Kilcher, Leiter des Ebenrain-Zentrums, erklärt die Gründe. Andrea Schuhmacher

Der Leiter des Ebenrain-Zentrums, Lukas Kilcher, weiss, wie es um die Kirschenernte steht. Foto: Pino Covino

Sie kann weder mit Pflanzenschutz noch mit Netzen gerettet werden. «Die Hochstammkirsche ist der Kirschessigfliege praktisch schutzlos ausgeliefert», sagt Lukas Kilcher, Leiter des Ebenrain-Zentrums für Landwirtschaft, Natur und Ernährung. Die Kirschessigfliege überfiel die Früchte in diesem Jahr nicht nur überraschend früh, sondern nahezu «explosionsartig». Die Schäden an den Steinfrüchten haben sogar jene aus dem Rekordjahr 2014 übertroffen. Tafelkirschen stammen heutzutage zwar vor allem von eingenetzten Niederstammbäumen. Diesen hat aber der starke Frost im April zugesetzt. Schätzungen des Ebenrains zufolge ist die diesjährige Kirschenernte halb so gut ausgefallen wie in einem normalen Kirschenjahr.