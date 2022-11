Kommission fordert Besserung – Baselbieter Ambulanzen müssen schneller ankommen Bei Notfällen sollten Rettungskräfte innerhalb von 15 Minuten vor Ort sein. Doch in den entlegenen Gemeinden klappt das oft nicht. Andrea Schuhmacher

Sie sollten in 15 Minuten vor Ort sein, wenn man sie um Hilfe ruft: Die Baselbieter Ambulanzen. Quelle: Kantonsspital Baselland

Im Baselland gilt die 15-Minuten-Regel: Innerhalb dieser Zeit sollen Rettungsdienste bei Einsätzen mit Sondersignal am Einsatzort eintreffen. Das ist zurzeit aber nicht gewährleistet: Ein Mangel an Personal sowie immer mehr Notfälle überlasten das System.

Nun fordert die Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission (VGK) des Landrats dringliche Massnahmen, um diese Hilfsfrist einzuhalten. Sie habe vertiefte Einblicke in die Versorgungsleistungen der drei auf Kantonsgebiet tätigen Rettungsunternehmen erhalten, schreibt die Kommission in einer Medienmitteilung am Freitag. Im Baselland sind der Rettungsdienst Basel-Stadt, der Rettungsdienst des Kantonsspitals Baselland (KSBL) und die Rettungsdienste Nordwestschweiz tätig.

Fazit: Im Durchschnitt wird die 15-Minuten-Regel viel zu oft nicht eingehalten. Gemäss Kommissionspräsident Balz Stückelberger stellen vor allem die entlegeneren Gebiete ein Problem dar: sprich das Oberbaselbiet und das Laufental. «Diese Gemeinden ziehen den Durchschnitt runter», so Stückelberger. Dass nicht jeder Zipfel des Baselbiets innerhalb von 15 Minuten zu erreichen ist, ist klar. Aber im Schnitt sollten die Fristen im Kanton Baselland eingehalten werden.

Die VGK hat deshalb eine Motion beschlossen, die an der Landratssitzung vom 17. November als dringlich eingereicht wird.

Für die Problembezirke ist der Rettungsdienst KSBL zuständig. Die Agglogemeinden seien durch die basel-städtische Sanität hingegen gut abgedeckt, so Stückelberger.

