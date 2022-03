Senkung des Maximalsatzes – Baselbiet will im Steuerwettbewerb bei Vermögenden punkten Der die Baselbieter Regierung will die Vermögenssteuern senken. Gemeinden und Kanton werden das bei der Abrechnung deutlich merken.

Der Kanton Baselland will sich mit einer Senkung der Vermögenssteuertarife im nationalen Steuerwettbewerb der Kantone besser positionieren. Unter anderem soll der Maximalsatz von 4,6 auf 3,3 Promille gesenkt werden. Die Reform muss vom Landrat genehmigt werden und soll per 1. Januar 2023 in Kraft treten.

Der Kanton Baselland sei bei der Besteuerung mittlerer und hoher Einkommen und Vermögen im nationalen und internationalen Vergleich unattraktiv, stellte die Baselbieter Regierung in einer Mitteilung vom Mittwoch fest. Vor allem bei vermögenden Personen könne der Kanton auch mit den Nachbarkantonen nicht mithalten.

Nun will der Kanton in einem ersten Schritt bei den Vermögensteuern ansetzen. Konkret sollen die Steuersätze gesenkt werden: auf 1,1 Promille bei Vermögen bis 150'000 Franken, auf 2,9 Promille bei höheren Vermögen bis 350'000 Franken und auf 3,3 Promille bei solchen über 350'000 Franken. Dazu sollen die Vermögensfreibeträge für Ehepaare und Einelternfamilien von 150'000 auf 180'000 Franken und bei Einzelpersonen von 75'000 auf 90'000 Franken heraufgesetzt werden.

Deutliche Steuerverluste erwartet

Damit eingehend will der Kanton die speziellen und komplizierten Baselbieter Steuerwerte für Wertschriften aufheben. Diese Aufhebung werde wiederum zu einer Mehrbelastung der vermögender Personen führen, die unter dem Strich aber von den tieferen Steuersätzen profitieren könnten.

Die Reform der Vermögenssteuer haben für den Kanton jährliche Steuerverluste von 27 Millionen und für die Gemeinden solche von 15 Millionen Franken zur Folge. Der Kanton wolle aber über den Finanzausgleich 9,5 Millionen dieses Verlusts für die Gemeinden ausgleichen.

Mit einer zweiten Vermögensteuerreform will der Kanton Baselland dann zu einem späteren Zeitpunkt die Liegenschaftswerte aktualisieren. Diese zweite Reform werde aber frühestens 2027 in Kraft gesetzt werden können, heisst es weiter. Die Baselbieter Regierung hatte den Reformvorschlag letzten September vorgestellt und in die Vernehmlassung geschickt.

