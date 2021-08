Holzbaustrategie gefordert – Baselbiet soll nur noch lokale Bäume verbauen Für den CVP-Politiker Simon Oberbeck geht es um weit mehr als eine Förderung der Waldbesitzer. Es geht um echten Klimaschutz und den Nutzen von nachhaltigem Bio-Rohstoff. Doch dazu muss die Politik umdenken. Mischa Hauswirth

In den Wäldern der beiden Basel wachsen pro Minute 18 Kubikmeter Holz nach. Da der Holzerlös nach dem Arbeitsaufwand fürs Fällen und Aufbereiten die Kosten kaum deckt, verzichten Waldbesitzer oft auf eine Nutzung. Foto: Kostas Maros

Die CVP will in Baselland etwas fürs Klima tun: Am Donnerstag reicht CVP-Fraktionschef Simon Oberbeck zusammen mit der CVP-Vizepräsidentin Béatrix von Sury d’Aspremont im Landrat einen Vorstoss ein, der das regionale Holz aus den Baselbieter Wäldern fördern soll. «Der Rohstoff Holz wird bei Bau- oder Renovationsüberlegungen immer noch zu wenig einbezogen», sagt Oberbeck.

Mit dem Postulat «Holzbaustrategie Basel-Landschaft» wollen Oberbeck und von Sury d’Aspremont das ändern. «Wir haben in der Schweiz viel Holz, das auch zum Bau verwendet werden sollte», sagt Oberbeck. Hauptgründe sind für ihn nicht nur die CO₂-Neutralität von Holz, sondern auch die Wertschöpfungskette. Bei lokalem Holz ist diese kurz und verbraucht deutlich weniger graue Energie. «Wenn wir Holz vermehrt als Baumaterial verwenden, können wir nicht nur den Absatzmarkt des Schweizer Holzes stärken, sondern auch einen Akzent auf klimagerechtes Bauen setzen», so Oberbeck. «Ausserdem wird hiermit lokales Gewerbe unterstützt.»