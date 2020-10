«Es sind einfach zu viele» – Baselbiet kann Quarantäne nicht mehr kontrollieren Die Zahl der Reiserückkehrer aus Risikogebieten steigt so schnell, dass der Kanton nicht mehr nachkommt. Die wichtigsten Daten. Katrin Hauser

Bis zum letzten Wochenende markierte das Baselbiet die letzte sichere Insel innerhalb eines Landes, das immer mehr Corona-Fälle zu verzeichnen hat. Für kurze Zeit war es das einzig verbleibende Nicht-Risikogebiet der Schweiz. Nun hat sich die Lage geändert. Am Montag kamen 19 Neuinfektionen hinzu, am Dienstag waren es gar 51. Damit übersteigt nun auch der letzte Kanton der Schweiz die eigens definierte Risiko-Grenze von 60 Infektionen in 14 Tagen pro 100’000 Einwohner.