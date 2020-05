Rückkehr zur Normalität – Baselbiet hebt die Notlage auf Wer noch Soforthilfe beantragen möchte aufgrund der Coronakrise solle dies bis am 31. Mai erledigen, schreibt die Regierung. Gesuche, die danach eingereicht werden, könnten nicht mehr bearbeitet werden. Katrin Hauser

Schon am 15. März kam der Kanton Baselland dem Bund zuvor und rief auf eigene Faust die Notlage aus. Nun wiederholt sich die Geschichte – allerdings in die andere Richtung. Florian Baertschiger

Baselland will zur Normalität zurückkehren – zumindest auf dem Papier. Die Regierung teilt am frühen Dienstagnachmittag mit, dass die «Notlage» im Kanton per 31. Mai 2020 aufgehoben sei. Diese hatte sie am 15. März ausgerufen. Seitdem der Bund allerdings am 17. März die «Ausserordentliche Lage» in Kraft setzte, blieb die Baselbieter Notlage rechtlich ohne Bedeutung.

Die aufgehobene Notlage hat nun aber massive Auswirkungen auf die Unternehmen im Baselbiet. Wer einen grossen wirtschaftlichen Schaden aus dem Lockdown getragen hat, muss sein Gesuch auf Soforthilfe bis spätestens 31. Mai beim Kanton Baselland einreichen. «Unvollständig

oder an einem späteren Datum eingereichte Gesuche können nicht mehr berücksichtigt werden», schreibt die Regierung.

Bei den Unterstützungsbeiträgen an Lehrbetriebe erfolge die letzte Zahlung im Mai und für den

Monat Mai. «Danach können keine weiteren Beiträge mehr ausbezahlt werden.»

Bund hat keine Freude an Alleingängen

Es ist in der Coronakrise bereits das zweite Mal, dass die Baselbieter Regierung einen wichtigen Entscheid fällt, ohne die nächsten Schritte den Bundes abzuwarten. Vor etwas mehr als zwei Monaten, am 15. März, rief die Baselbieter Regierung die Notlage aus, zwei Tage bevor der Bund seine Massnahmen bekannt gab.

Statt harmonisierten Corona-Massnahmen tat sich zu Beginn des Lockdowns ein Flickenteppich in der Schweiz auf: Jeder Kanton erliess mehr oder weniger seine eigenen Regeln. Der Bund griff kurz danach ein und verkündete eine Reihe einheitlicher Massnahmen für die ganze Schweiz.