Anfang Mai teilte der Bundesrat mit, dass Vorbereitungen auf schwere Mangellagen im Strom- und Gasbereich getroffen werden. Das Szenario, dass vor allem im nächsten oder einem der folgenden Winter zu wenig Strom da ist, scheint auch der Baselbieter Regierung realistisch.

«Diese Einschätzung wurde durch Gespräche mit Vertretungen der ansässigen Elektrizitätsunternehmen bestärkt», schreibt die Regierung in einer Mitteilung, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Es wird eine ganze Reihe von Faktoren aufgeführt, die für diese These sprechen: das fehlende Stromabkommen mit der EU, revisionsbedingte Ausfälle von Kernkraftwerken in Frankreich, die Drosselung von Erdgaslieferungen aus Russland und tiefe Füllstände der Gasspeicher in Europa sowie von Stauseen.