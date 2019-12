Weihnachten mit Trudi Gerster und Edi Cassini

Mit vielen anderen teile ich schöne Erinnerungen an die Weihnachtsmärchen im alten Stadttheater. Von ganz weit oben sahen mein Bruder und ich, begleitet von unserer Grossmutter, die Furcht einflössenden dummen Riesen Knorzel und Knarzel, und wie das tapfere Schneiderlein sie listig besiegte. Es störte uns nicht, dass keine direkte Beziehung zu Weihnachten gegeben war.

Als Kind erlebt man Weihnachten am schönsten.

Auch nicht bei «Peterchens Mondfahrt», wo Trudi Gerster den Maienkäfer Sumsimann so beeindruckend spielte, dass man sich auch nach langer Zeit daran erinnert. Die Weihnachtsfeiern in der Schule stimmten uns Kinder auf das Fest ein. Sorgfältig eingeübte Krippenspiele, liebevoll gebastelte Geschenke mit viel Silber- und Goldfolie und die Mandarinen mit Kerze gehörten dazu.

Schön, dass diese Tradition von den Schulen auch heute noch mit grossem Einsatz der Lehrerinnen und Lehrer gepflegt wird; das muss auch so bleiben! Als Kind erlebt man Weihnachten am schönsten.

Beeindruckend auch, wie viele sich in der Vorweihnachtszeit um die Menschen kümmern, die sich nicht gleich wie andere auf Weihnachten freuen können. Die Arbeit der Heilsarmee bewundere ich sehr. Es braucht Mut, in Uniform Geld zu sammeln, das direkt zur Verbesserung der Lebensqualität der Menschen dient, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

Allen gebührt Dank!

Auch die Sammelaktionen der Drei Könige vom Rotary Club in der Freien Strasse, der Hirten der Ehrengesellschaften Kleinbasels auf dem Claraplatz und anderer helfen, das ­Weihnachtsfest für mehr Leute zu etwas Besonderem werden zu lassen. Torstübli-Lotti und ihre Engel-Kolleginnen erfreuten viele Ältere in Altersheimen. Die «Kundenweihnacht» des CVJM ist eine Basler Institution, die nicht wegzudenken ist. 300 Gäste werden an der wunderbaren Feier im Union bewirtet. Auch verschiedene Sammelaktionen ­anderer Organisationen, wie «BaZ hilft Not lindern» und andere, helfen, Traditionsanlässe durchzuführen. Allen gebührt Dank!

Einsamkeit wird besonders in der Weihnachtszeit spürbar. Die Strassen sind leer, es gibt wenige Orte, wo man nicht allein ist. Restaurants mussten vor nicht allzu langer Zeit an Heiligabend geschlossen bleiben. Dies störte in den 80er-Jahren einige Basler. Aber gegen das Beizen-Gesetz war nichts zu machen, Vorschrift ist Vorschrift.