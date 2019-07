Ventilatoren werden knapp

Blauer Himmel, brennende Sonne, sengende Hitze. Die hohen Temperaturen von fast 40 Grad bringen viele Menschen an ihre Grenzen. Weil Privatwohnungen in Basel fast nie mit Klimaan­lagen ausgestattet sind, leiden viele Menschen unter der Hitzewelle. Am Tag fühlen sie sich elend und schlapp, nachts können sie nicht schlafen, weil die Luft nicht abkühlt.