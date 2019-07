Zwei Zwanzigender in Klein-Riehen

Die Allee ist lang und schnurgerade. Alte Bäume säumen sie. Über ein weites Feld führt dieser Weg – er heisst Kleinriehen-Promenade – und endet bei einem Portal, das genau auf der Grenze zwischen der Stadt Basel und der Gemeinde Riehen steht.

Es ist nicht irgendein Portal. Es ist der elegante Auftakt zur Einfahrt in den Ehrenhof des Bäumlihofguts: Zwei schön zugehauene Steinsockel flankieren hier den Weg. Auf ihnen ruht je ein Hirsch, den Kopf mit dem Zwanzigender-Geweih stolz in die Höhe gehoben. Und an beiden Postamenten steht in schlichten Grossbuchstaben «Klein-Riehen» eingemeisselt.