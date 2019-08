Zwanzig Tausendernoten für die Katz

Am Freitag war an der Birsfelderstrasse 45 in Basel Hundegebell zu hören. Katzen haben miaut, Kanarienvögel geträllert, Meerschweinchen gequietscht. Anlass für das Freudenkonzert war ein Geldsegen, der über das Tierheim an der Birs (TBB) hereingebrochen ist.