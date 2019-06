Zugedröhnter Lamborghini-Fahrer prallt in Mauer

Der Lenker hatte keinen Führerschein mehr und wollte sich einer Kontrolle entziehen.

Wie die Kantonspolizei Basel-Stadt mitteilte, war der Lenker kurz nach 3 Uhr nachts der Polizei aufgefallen, weil er ein Stoppsignal missachtete. Er wollte sich der Kontrolle entziehen, indem er mit überhöhter Geschwindigkeit durch Kleinbasel davonfuhr. Als er beim Tinguely-Museum ankam, hatte der Fahrer bereits zahlreiche Schäden hinterlassen - an einem anderen Fahrzeug, an Verkehrsteilern und an mehreren Zäunen. Wenig später verlor er die Kontrolle über seinen Sportwagen und prallte in eine Mauer.