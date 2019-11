Zolli macht aus Blutbuche Elefantenfutter

Trockenheit in Sommern 2015 und 2018

Doch an die neuen Lichtverhältnisse mochte sich die Blutbuche nicht gewöhnen. Die Sonne setzte der 25 Meter hohen Blutbuche trotz Massnahmen zunehmend zu. Insbesondere die heissen und trockenen Sommer in den Jahren 2015 und 2018 seien zu viel für die Blutbuche gewesen, teilt der Zoo mit. Der Zustand des Baumes habe sich seit dem Frühling nochmals stark verschlechtert. So seien grosse Äste auf der Südseite kaum mehr belaubt gewesen und diverse grosse Äste mussten entfernt werden.

Wegen der schlechten Prognose und der zunehmenden Gefahr für die Besucherinnen und Besucher habe sich der Zolli «schweren Herzens» dazu entschieden, den Baum zu fällen. Seine Krone und Äste werden den Elefanten und anderen Zootieren als Futter zur Verfügung gestellt, wie der Zoo Basel weiter schreibt. (sda)