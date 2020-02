Zivildienst auf dem Prüfstand

Zuerst die Fakten. In Artikel 58 der Schweizerischen Bundesverfassung steht unmissverständlich der Satz: «Die Schweiz hat eine Armee», und in Artikel 59 wird ausgeführt, dass jeder Schweizer verpflichtet ist, Militärdienst zu leisten, wobei das Gesetz einen zivilen Ersatzdienst vorsieht. Das daraus ableitende Bundesgesetz über den zivilen Ersatzdienst hält im Grundsatzartikel 1 fest, wonach Militärdienstpflichtige, die den Militärdienst mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können, auf Gesuch hin einen länger dauernden, zivilen Ersatzdienst leisten können. Und schliesslich wird unter anderem in Artikel 2 (Zweck) ausgeführt, wonach der Zivildienst dort zu leisten ist, wo Ressourcen für die Erfüllung wichtiger Aufgaben der Gemeinschaft fehlen oder nicht ausreichen.