«Zäme fahre mir besser» wird abgelehnt

Harsche Rhetorik im Abstimmungskampf

Es ist ein klassischer Links-Rechts-Konflikt, der den Abstimmungskampf um die beiden Verkehrsinitiativen – insbesondere den um «Zämme fahre mr besser!» – definierte: Der Gewerbeverband wollte die Auto- und Motorradfahrer stärken, beziehungsweise sie mit den übrigen Verkehrsteilnehmern «gleichstellen» nund dem Kanton weniger Spielraum zur Durchsetzung von Umweltzielen auf Kosten des motorisierten Verkehrs einräumen. Umweltfreundliche Fahrzeuge sollten zwar gefördert werden – umweltschädliche jedoch nicht per se verboten.

Rotgrün derweil machte sich für das genaue Gegenteil stark: weniger motorisierten Verkehr, mehr Car Sharing und eine Vorschrift, wonach ab 2050 nur noch umweltfreundliche Autos verkehren dürfen. Damit werden Fahrzeuge ohne Diesel- und Benzinmotoren von der Strasse verbannt. Diese Forderungen formuliert hat das Gegenkomitee zur Initiative «Zämme fahre mir besser», in dem SP, Grüne, GLP und ein Teil der EVP sitzen. Was nicht zu ihren Anliegen gehöre, sei ein grundlegendes Verbot von Autos als Privatbesitz – wenn auch die Gegenseite dies immer wieder behaupten würde, betonte GLP-Grossrat David Wüest-Rudin an einer Medienkonferenz im Januar. Sein Ratskollege aus der SVP, Joël Thüring nimmt ihn nach Verkündung der Resultate, beim Wort:

Man kann den Gegnern der „Zämme besser“-Initiativen gratulieren. Nehmen wir Sie aber beim Wort: auch nach 2050 sind in Basel Diesel und Benziner und der Privatbesitz von Autos nicht verboten. #abst20 — Joël Thüring???????? (@JoelThuering) February 9, 2020

Die Rhetorik im Abstimmungskampf um die Initiative «Zämme fahre mir besser!» wurde vor allem in den letzten Wochen immer schärfer.Die Befürworter der Initiative bezeichneten den Gegenvorschlag als Kuckucksei, als Mogelpackung, ja gar als «demokratisches Unding». Man sei nicht auf das Anliegen der Initianten eingegangen und habe letztlich ein Verbot von privaten Motorfahrzeugen propagieren wollen.