«Y ha ghört, dr Ruedi het Geburtsdaag»

Eben noch haben sich alle um ihr Essen auf dem Teller gekümmert, da ergreift sie grosses Gejohle. Denn da steht er am Dienstag um 13 Uhr plötzlich im Restaurant Torstübli: dr Spitzbueb. Der Schnitzelbänkler macht es gleich klar: «Y ha ghört, dr Ruedi het Geburtstag. Also: Happy birthday to you …» Und alle singen mit.