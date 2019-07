Die Polizeiaktion gegen das Stonewall Inn brachte das Fass zum Überlaufen. Sie löste, ab dem 27. Juni 1969, eine tagelange Rebellion gegen diese Zustände aus, die als historischer Auslöser der Gay-Pride-Bewegung gilt, die sich seither für die Rechte der Lesben, Schwulen und Transsexuellen starkmacht – und damit viel erreicht hat.

Ein Memorial in Basel

Das 50-Jahre-Jubiläum der legendären «Stonewall Riots» wurde in Basel am Samstagnachmittag mit einem Marsch durch die Innenstadt begangen, zu dem mehrere Organisationen aufgerufen hatten. Auf 15.30 Uhr war die Besammlung am Barfüsserplatz angesetzt, wo 1980 übrigens, zwei Jahre nachdem das sogenannte Homosexuellenregister der Schweizer Polizei endlich abgeschafft worden war, die «Gay 80» stattfand, eine der ersten grossen Schwulen- und Lesbendemos in unserem Land. Am Anfang war es nur eine Handvoll Leute mit Regenbogenflaggen, teilweise bunt und grell gekleidet, teilweise in unauffälliger Aufmachung, die sich in brütender Hitze um den Barfibrunnen versammelten.

Doch um 16 Uhr waren bereits Hunderte von Menschen gekommen, um sich für die Rechte der «Queer Community» starkzumachen. Für jene, die es noch nicht wissen: Das englische Wort «Queer», das eigentlich schräg, verschroben, eigenartig bedeutet, hat sich in den letzten Jahren als Bezeichnung für schwule, lesbische und transsexuelle Menschen durchgesetzt.

«Narben roher Gewalt»

Kurz nach 16 Uhr beginnt der Anlass, mit einer engagierten Ansprache von Florian Vock. Er sei froh, sagte Vock, dass er nicht im Jahr 1969 leben müsse: «Aber meine schwulen Freunde werden heute immer noch auf offener Strasse verprügelt, viele von uns tragen immer noch die Narben roher Gewalt.»

«Wo sind die gleichen Rechte?» So seine berechtigte Frage an die Anwesenden. Denn in den vergangenen Jahren ist Homophobie in gewissen Kreisen leider wieder salonfähig geworden. Und immer noch machen gewaltbereite Männer Jagd auf Menschen, die ihre Homosexualität offen leben. In vielen Ländern dieser Welt, in Osteuropa, Afrika, Asien, bleibt Homosexualität strafbar, wird manchmal gar mit der Todesstrafe geahndet. Es gibt also durchaus gute Gründe für Demonstrationen.

Auf einem der Transparente steht «Queer rights are human rights», «Die Rechte der Homosexuellen sind Menschenrechte». Dies könnte durchaus der Leitsatz des Tages sein.

Überspitzte Parolen

Der Marsch setzt sich in Bewegung, zwischen Barfi und Schifflände werden rund 800 Personen gezählt. Musik und – teilweise etwas überspitzte – politische Parolen aus Lautsprechern, die im hinteren Feld der Demo durchaus für hochgezogene Augenbrauen sorgen, prägen die Stimmung.

Der Marsch unter brennender Sonne gestaltet sich höchst friedlich, bunt und ein wenig verrückt. Er endet nach 17 Uhr auf der Claramatte. Die Demo löst sich auf, die Leute ziehen zum Hirscheneck. Einer heissen Partynacht entgegen.