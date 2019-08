«Wir hoffen, dass Herr Ott andere Dialogpartner fairer behandelt»

Der Streit rund um die Basler Muslimkommission (BMK) geht weiter. Nachdem der Basler Stadtentwickler Lukas Ott am Montag in der BaZ Kritik an der BMK übte, hat diese am Dienstag eine Stellungnahme an die Medien verschickt. Man habe die Aussagen von Ott «mit Befremden» zur Kenntnis genommen, heisst es darin. Ott sagte unter anderem, dass die Vertretung der Basler Muslime im Dialog mit dem Kanton durch die BMK nicht pluralistisch und demokratisch organisiert sei. Im Gegenteil: In der jetzigen Form bestehe die Gefahr, dass die muslimische Vertretung monopolistisch wahrgenommen werde. Das ist nicht in Otts Sinn, der sagt: «Es kann keinen Alleinvertretungsanspruch der BMK geben.»