Willkommen im Zuhause weg von zu Hause

Was bedeutet eigentlich Hejkøh? Claudine Kuhn schmunzelt. Es ist die Frage, die sie und Daniela Witzig am häufigsten gestellt bekommen. «Eigentlich ist es ein erfundenes Wort», erklärt sie. «Wir haben unser Geschäft aber so getauft, weil es an das Schweizer Wort ‹Heicho›, also nach Hause kommen, erinnert sowie an die dänische Begrüssung ‹hej›. Wir bieten hier viele Wohnaccessoires an, die einen nordischen, minimalistischen Stil haben. Generell soll unser Laden ein Ort sein, an dem man nach Hause kommen kann, an dem man willkommen ist – mit diesen Ideen im Hinterkopf ist der Name ‹Hejkøh› entstanden.»