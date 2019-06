Wessels soll nun Konsequenzen ziehen

Hinzu sei es zu einer «schweren Submissionsverleztung» gekommen, wie die Berichte von GPK und der Finanzkontrolle festhalten. «Das Vertrauen in den Direktor Lagler sei auf einem Tiefpunkt angelangt. «Die SVP fordert den Verwaltungsrat auf, jetzt die Reissleine zu ziehen und den Direktor zu entlassen.» Auch die BastA! schlägt in die gleiche Kerbe: «Nun ist unsere Geduld am Ende», schreibt die Partei in einer Mitteilung und fordert, «dass die operative Führung, namentlich Erich Lagler und Stefan Popp, die Konsequenzen ihres Versagens ziehen und ihren Posten verlassen müssen».

Auch der grüne Verkehrspolitiker Michael Wüthrich sieht das BVB-Problem ebenfalls in der Führung begründet, wie er zu primenewssagt. Über Lagler sagt Wüthrich: «Sein Führungsstil ist tatsächlich Kern des Problems.»

Die Grünen indes bringen die alte Forderung, eine Fusion mit der BLT zu prüfen, wieder ins Spiel. «Es müssen nun auch weitergehende Überlegungen zu strukturellen Veränderungen der BVB gemacht werden: sei es eine Teilintegration gewisser Teile des Unternehmens in die Verwaltung oder die Prüfung einer vertieften Zusammenarbeit mit der BLT», sagt Harald Friedl, Präsident der Grünen Basel-Stadt. Und Grossrat Jérôme Thiriet verlangt vom Gesamtregierungsrat, «dass er seine Verantwortung wahrnimmt und rasch und energisch handelt». Zudem müsse die operative BVB-Leitung hinterfragt werden.

«Wessels hat Glaubwürdigkeit verspielt»

Für mindestens so erschreckend wie das Missmanagement erachtet die SVP «die Haltung de Eignervertreters» sprich des Regierungsrates Basel-Stadt. Dort liegt das Dossier BVB bei Wessels. Statt sich den Problemen anzunehmen und Verantwortung zu übernehmen, negiere er die Missstände und relativiere selbst gegenüber der GPK sämtliche Mängel. «Frühere Empfehlungen der GPK in Bezug auf die BVB, welche allesamt vom Grossen Rat beschlossen wurden, werden in seinem Departement ausser Acht gelassen», so die SVP.

Für die Partei hat Wessels «längst Autorität und Glaubwürdigkeit verspielt». Das Relativieren oder Ignorieren von Beschlüssen von Wessels habe System, weshalb der Bau- und Verkehrsdirektor nicht mehr länger tragbar sei. Wenn er nicht zurücktrete, so solle ihm der Gesamtregierungsrat mindestens das Dossier BVB entziehen.

Auch die BDP Basel-Stadt fordert, Wessels müsse nun seine staatspolitische Pflicht übernehmen und im Sinne eines Neustartes zurücktreten.

Die FDP hingegen hält an ihrer nach dem letzten GPK-Bericht 2017 geäusserten Forderung fest, dass der Regierungsrat das Dossier BVB in neue Hände geben muss. «Die Befunde der GPK bestärken die FDP in dieser Haltung. Der Gesamtregierungsrat ist gefordert, endlich seine Verantwortung wahrzunehmen», schreibt die FDP. Forderungen nach einer Wiedereingliederung der BVB in die Verwaltung lehnt die Partei hingegen entschieden ab.