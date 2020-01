Wessels blockierte zwei Migranten auf Facebook

Nicht alle, die eine gewisse Berühmtheit erlangen, erinnern sich gerne an jene, die ihnen einst auf dem Weg nach oben geholfen haben. Das mussten unlängst zwei türkischstämmige Migranten erfahren, als sie sich nicht ohne Stolz an den Regierungsrat Hans-Peter Wessels (SP) wandten. Ismail Algin und Hüseyin Akin stehen oder zumindest standen der SP sehr nahe. Nachdem das Video mit dem Türken-Rapper Casus Makale über die katastrophale Parkplatzsituation in Basel erschienen war («Park yok yok»), schickte Algin dem alten Bekannten Wessels das Video und machte so indirekt Werbung für die Gewerbeverband-Initiative «Zämme fahre mir besser».