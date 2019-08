Wessels billigt Abbau von Parkplätzen

Dem Abbau von 25 Parkplätzen am Schaffhauserrheinweg zwischen Burgweg und Römergasse steht nichts mehr im Weg. SP-Baudirektor Hans-Peter Wessels weist mehrere Rekurse von Anwohnern gegen die Streichung der Parkplätze ab. Wie das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) auf Anfrage erklärt, zögen die Rekurrenten den Entscheid nicht an die nächst höhere Instanz weiter. Damit kann das BVD das Trottoir ausdehnen und wie geplant Platz schaffen für die in der Basler Verfassung priorisierten Fussgänger und Velofahrer.