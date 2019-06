«Werner, wo isch mi Drämmli?»

Drei Tage befinden sich die BVB im Ausnahmezustand. Ein Einblick in den Funkverkehr der Leitstelle präsentiert einen Irrsinn, in den die BVB auch selbst verschuldet hineingeschlittert sind. Der Netzunterhalt ist planbar. Das nun gebrochene Herzstück auf dem Bankenplatz hätte gemäss BVB-Programm schon vor zwei Jahren saniert werden sollen. Es brachte die BVB vom Mittwochabend bis am Samstagmorgen zum Entgleisen.