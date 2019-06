Wer macht sowas? Meerschweinchen in Tüte entsorgt

Am Freitag machten Mitarbeiter des «Tierheim an der Birs» einen schrecklichen Fund. Sie entdeckten eine Einkaufstüte mit einem Meerschweinchen. Das Tier wurde vermutlich zwischen 20 Uhr am Vorabend und und sieben Uhr morgens ausgesetzt. Das Tier befand sich in einem Papiersack, der an die Aussentüre des Tierheims gehängt wurde. Im Sack befanden sich Heu, jedoch kein Wasser. Da muss man sich schon fragen: Wer macht sowas?