Wenn Liberale zu Nazis gemacht werden

Ich lese dort auch immer wieder ­Beiträge, finde einiges unerträglich, anderes einen Genuss. Nach der ­Messlatte der Gautschi-Kritiker wäre ich dann wohl ebenfalls ein angebräunter Wicht. Aber: Gab es auch nur einen Beleg für Gautschis ­angeblich rechts­extreme Gesinnung? Nein. Trotzdem wird in den asozialen ­Netzwerken weiter gefaucht, gepöbelt und gesabbert.

Ich möchte mich angewidert abwenden, diese Episode als unbedeutend verdrängen und vergessen. Doch sie ist leider ein weiteres Beispiel dafür, wie heutzutage im politischen Diskurs mit Andersdenkenden verfahren wird. Das primitive Niveau verschlägt mir immer wieder die Sprache. Erst der österreichische Dichter Erich Fried – eigentlich berühmt für seine Liebes­gedichte – gibt mir die Worte zurück: Wenn ich all diese hysterischen linken Genossen höre, die bei allem und jedem einen zu bekämpfenden ­Faschisten festmachen, dann beginne ich «so laut zu gähnen, dass ich nicht mal dann meinen Revolver entsichern würde, wenn ich einen hätte». Aber auch wenn ich die weinerlichen ­Bürgerlichen höre, die scheinintellektuell Links- und Rechtsextremismus gleichsetzen, möchte ich aus rein rationalen Gründen die Scheiben ihrer Parteibüros mit einschlagen.

Journalisten sollten neugierig sein und nicht wie Antifa-Aktivisten gegen normale, bürgerliche Politiker ­agitieren.

Gautschis offenbar grösstes Ver­brechen ist folgendes von ihr geteiltes Zitat: «Ich kenne mittlerweile schon so viele Leute, die sich nicht mehr trauen, ihre wirkliche Meinung offen zu politischen Themen zu sagen wegen Diskriminierung oder ­Ver­folgung! Die Angst vor öffentlicher Ächtung lässt sie verstummen. Wir sollten nicht vergessen, das war im Nationalsozialismus und in der DDR nicht anders.»

Natürlich ist der letzte Satz unhaltbar. Man könnte ihr nun Verniedlichung dieser ­Regimes vorwerfen, aber dann muss man sich entscheiden: Ist sie ein Nazi? Aber dann würde sie nicht negativ vom Nationalsozialismus sprechen. Wahrscheinlich handelt es sich bloss um eine überflüssige ­Zuspitzung, wie sie in der Politik häufig vorkommt.

Was man Gautschi hier aber wirklich vorwerfen kann, ist ihre Weinerlichkeit. Sie ist als Vizepräsidentin der FDP privilegiert und kann sagen, was sie will. Und nur weil richtige Rechtsextreme auch immer rum­heulen, dass sie nicht sagen dürften, was sie sagen wollten, ist Gautschi nicht gleich auch ein Nazi. Es kommt halt immer auf das an, was man sagen will. Zugleich ist auch etwas Wahres an dem geteilten Zitat dran, denn Gautschi bekam mit Hammer und Sichel eine Tracht Prügel, weil sie liberale bis rechts­konservative ­Meinungen verbreitet.