Wenn Hitze Leben kostet

Sie lebte alleine in ihrem grossen Haus. Wenn die Enkel oder ihre Kinder kamen, so setzte sie ein munteres Lächeln auf, sagte, es gehe ihr bestens, und nein, sie brauche keine Hilfe. Doch als an einem Sommertag die Sonne erbarmungslos brannte, erlitt sie einen Herz-Kreislauf-Kollaps. Sie verstarb im Spital. Gut möglich, dass sie zu wenig getrunken ­hatte. – Dies ist zwar nur ein rein hypothetisches Beispiel, doch oft nehmen hitzebedingte Todesfälle in der Realität einen ähnlichen Verlauf. Durch verschiedene Tipps wollen Gesundheitsexperten nun vermeiden, dass es bei der bevorstehenden Hitzewelle zu einer Zunahme an Todes­fällen bei über 75-Jährigen kommt– wie schon im vergangenen ­Sommer.