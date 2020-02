«Wenn der Cortège abgesagt wird, feiern wir halt auf den Gassen»

Die Neuigkeiten zum Coronavirus treffen mittlerweile im Stundentakt ein. «Erster Fall in der Schweiz» – «Erster Toter in Frankreich» – «Mehrere Verdachtsfälle in Basel»: Schlagzeile folgt auf Schlagzeile, das Virus steht praktisch vor den Stadttoren und immer wieder stellt sich die Frage: Findet die Basler Fasnacht unter diesen Voraussetzungen statt oder nicht?