Wenn Ausländer wählen, gewinnt in erster Linie die SP

Die Basler Linke will das Ausländerstimmrecht einfach nicht aufgeben. Obwohl sie 2010 damit überdeutlich an der Urne scheiterte, unternimmt sie nun einen erneuten Versuch: In einer Motion fordert Edibe Gölgeli (SP), dass Ausländer in Basel-Stadt auch ohne Schweizer Pass wählen und abstimmen dürfen: «Ein Drittel der Bevölkerung in Basel-Stadt hat nicht die Möglichkeit am politischen Prozess mitzuwirken, obwohl sich diese Menschen im Quartier engagieren und wichtige Funktionen in der Wirtschaft haben.»