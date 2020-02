Wenig Geld für das lange Warten auf die Geburt

Baby Noah soll zu Hause auf die Welt kommen. Sein Geburtstermin ist der 3. März. Doch bereits heute, am 11. Februar, ist die Hebamme auf Abruf. Der Geburts­termin ist keine präzise Vorhersage. Ein Baby kann gut drei ­Wochen früher oder zwei Wochen später das Licht der Welt erblicken. Für die Eltern heisst es nun warten – und mit ihnen wartet die Hebamme. «Sie bleibt immer in der Nähe von Basel, auch an Wochenenden. Das Handy ist Tag und Nacht an und in Hörweite. Mehr als ein Gläschen Wein liegt auch an der rauschendsten Party nicht drin. Sie muss immer bereit sein», sagt Stefanie Germann, Präsidentin des Hebammenverbandes beide Basel. Baby Noah ist fiktiv, doch die Einschränkungen für freischaffende Hebammen bei Hausgeburten sind real.