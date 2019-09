Weitere Hürde für Basler Tennishalle

Inzwischen ist die Euphorie der Ernüchterung gewichen. 16 Tage hatten die Anwohner nach dem Entscheid des Bauinspektorats Zeit, Rekurs gegen diesen einzulegen – und sie nutzten sie. Gleich zwei Rekurse gingen gegen das Projekt ein. Damit ist klar: Der Bau der Halle verzögert sich weiter. «Wir sind extrem enttäuscht», sagt Bernet.

Lärmbelastung und Verkehr

Die Bedenken der Anwohner sind vielfältig: Die Aussicht werde verbaut, aber auch Lärmbelastung und zusätzlicher Verkehr werden befürchtet. Ängste, die Bernet so nicht nachvollziehen kann: «Im Winter würden dank der Halle vier statt zwei Plätze zur Verfügung stehen. Wird Doppel gespielt, bedeutet das, dass pro Stunde maximal acht zusätzliche Personen auf unserer Anlage spielen würden.»

Die rekurrierenden Anwohner haben nun Zeit, ihre genauen Begründungen zu formulieren – wegen Ferienabwesenheit sogar bis zum 14. Oktober. Die Old Boys wollen nun das Gespräch suchen und streben eine Lösung an, die für beide Seiten zufriedenstellend ist. Für die Behandlung der Rekurse werden aber so oder so vier bis sechs Monate verstreichen. Deshalb rechnet man bei OB mit dem Baubeginn nun frühestens im Frühling 2020. Rund elf Monate später könnten in der Halle die ersten Bälle geschlagen werden.

Eines aber ist für die Old Boys und ihre Präsidentin klar: «Wir halten am Projekt fest.» Zu viel habe man bereits investiert – an Geld und an Einsatz. Bernet ist überzeugt: «Wir und die Region brauchen diese Halle. Es geht um die Zukunft unserer 300 Junioren und des Tennissports in Basel.»