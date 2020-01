Wasgenring-Schulhaus für 21 Millionen ausgebaut

Die Schulanlage Wasgenring in Basel wird für 21,3 Millionen Franken ausgebaut. Der Grosse Rat hat am Mittwoch einen entsprechenden Kredit gutgeheissen. Der Entscheid fiel einstimmig mit 85 zu 0 Stimmen. Auf der campusartigen und denkmalgeschützten Schulanlage werden bis 2022 zwei Neubauten erstellt. Grund für den «dringenden Ausbaubedarf» sind laut der Regierung die steigenden Schülerzahlen und Anpassungen an HarmoS.