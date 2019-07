War es ein Agent Provocateur? 

Basel vor fast hundert Jahren. Die Gesellschaft war polarisiert. Es herrschte bitterste Not. Krieg und Revolution in den Nachbarländern hatten auch bei uns ein Klima der Gewalt geschaffen. Zwar war der Landesstreik vom November 1918 in Basel noch glimpflich verlaufen, aber ein Jahr später herrschte im Herbst 1919 die Gewalt zwischen Arbeitern und bürgerlicher Ordnungsmacht. Während des Basler Generalstreiks erschoss die Armee fünf Demonstrierende, darunter drei Frauen. Die Folgen waren noch lange spürbar. Die Stimmung zwischen linken und rechten Parteien und Gruppierungen blieb aufgeheizt. Es brauchte nicht viel, damit es in der Stadt wieder zu politisch motivierter Gewalt kam.