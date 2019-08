Wanderung mit Folgen fürs Trinkwasser

Obwohl sich der Name des Festivals mittlerweile geändert hat – früher hiess es «Viva con Agua und Kaserne Festival» –, spielte die Non-Profit-Organisation Viva con Agua von Anfang an eine zentrale Rolle. Die Idee entstand 2008, als sich ein paar junge Utopisten auf den Marsch ihres Lebens wagten. Von Hamburg nach Basel legten sie über 1000 Kilometer zu Fuss zurück. Ihre Mission: So viele Menschen wie möglich über Trinkwasserprojekte zu informieren, sie für die soziale Bewegung der Organisation Viva con Agua zu begeistern und nebenbei noch Spenden zu sammeln.

Wasserkonzept in Entwicklungsländern

Es war ein Teil dieser Gruppe, der ein Jahr später den gemeinnützigen Verein Viva con Agua Schweiz gründete und im Jahr darauf das damals noch gleich lautende und kostenlose Konzertprojekt auf die Beine stellte. In den zwei Projektländern Nepal und Moçambique will der Verein in Zusammenarbeit mit der dort ansässigen Bevölkerung und der Schweizer Entwicklungsorganisation Helvetas ein nachhaltiges Wasserkonzept entwickeln, erklärt Gregor Anderhub, Mitbegründer und heute Geschäftsführer. Pünktlich zum ­Eröffnungsspiel der Fussball-Europameisterschaft 2008 im St.-Jakob-Park trafen die Wanderer in Basel ein. Empfangen wurden sie weniger herzlich: «Für die Fussball-Bevölkerung hatte ein soziales Anliegen zehn Minuten vor Anpfiff nicht gerade erste Priorität», erinnert sich Anderhub. Und doch war auch er euphorisiert, in Basel einzulaufen.

Schüler aus Lörrach dabei

Auf dem letzten Stück der Wanderung wurde die Gruppe von 500 Schulkindern aus Lörrach begleitet. Sie hatten von der Aktion der Hamburger gehört und wollten helfen, Spenden zu sammeln. Trotz harzigem Start blieb die Anstrengung nicht unbemerkt: Danielle Bürgin, damalige Moderatorin von Radio Basilisk und heutige Musikchefin von Radio X und Präsidentin des Open Airs Basel, bekam davon Wind und lud die Wanderer für ein Interview ins Studio ein. «Ich war überwältigt von dem enormen Engagement und dem Herzblut», sagt Bürgin. Einem Engagement, das mit dem der Klimaaktivisten von heute zu vergleichen sei, sagt sie. «Aber diese Leute strahlten keinen Hass auf vergangene Generationen aus, sondern träumten von einer Welt, in der alle Zugang zu sauberem Trinkwasser haben.» Als Bürgin damals hörte, dass für ein Projekt in ihrem Geburtsland Madagaskar gesammelt wurde, brauchte es keine anderen Argumente mehr.

Bei der Gründung des Vereins auf dem Kasernenareal waren Bürgin und Anderhub zwei der Unterzeichnenden. Das Ziel: Eine All-Profit-Organisation, bei der sich jeder einbringen kann. «Wir wollen Musik, Kunst und Sport als Plattformen nutzen, um auf die Trinkwasserproblematik in Entwicklungsländern aufmerksam zu machen und dabei Spenden zu generieren», sagt Anderhub. Bekannt sei die Organisation in der Schweiz vor allem durch ihre Präsenz an grossen Open Airs. Dort sammeln ehrenamtliche Supporter Depotbecher als Spenden. Dieses Konzept der Mikrospenden funktioniert: «Für den Einzelnen ist es nicht viel Geld, doch multipliziert können so grosse Spendenbeiträge erzielt werden», sagt er.

Welt positiv verändern

Trotzdem sei es Gregor Anderhub ein Anliegen, vermehrt auch andere Kreise wie Unternehmen, Stiftungen oder Gastrobetriebe ins Boot zu holen. Besonders freut er sich deshalb über die Zusammenarbeit mit der Basler Eckenstein-Geigy-Stiftung, die sich bereit erklärt hat, den Ertrag des Festivalsommers zu verdoppeln. Mit der Vorstellung, die Welt positiv zu verändern, entstand auch der Gedanke eines Festivals in Basel. «Wir wollten ein Fest veranstalten – gleichzeitig aber etwas Gutes tun», sagt Anderhub. Da kam die Idee von Sandro Bernasconi, Musikchef der Kaserne, genau zum richtigen Zeitpunkt. Bürgin: «Er hat uns angefragt, ob wir bei seinem Vorhaben, ein Festival mitten in der Stadt zu gründen, dabei sein wollen. Ziel des Festivals war und ist es noch heute, ein innovatives Musikprogramm mit der Vermittlung von gesellschaftsrelevanten Themen zu verbinden.»

Anfangs hätten die meisten Bands noch für keine oder kleine Gagen gespielt, sagt Bürgin. Irgendwann habe man aber gemerkt, dass man sich finanziell absichern muss, wenn man nicht auf internationale Musiker verzichten will. «Wir mussten anfangen, Eintritt zu verlangen und das Konzept zu überdenken.» So hätte sich seither nicht nur der Name, sondern auch das Publikum verändert. Anderhub ergänzt: «Die Namensänderung war Teil eines Transformationsprozesses. Wir mussten die Organisation und das Festival wörtlich voneinander abgrenzen.» Heute sei das Festival in der Basler Musikszene etabliert.