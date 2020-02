Während Rechte aufspielen, prügeln Linke drein

Die Polizei bestätigt, dass am Samstagabend im Parterre One kurz vor acht Uhr ein Einsatz stattgefunden habe. «Wir bekamen einen Angriff von mehreren Personen gemeldet. Vor Ort konnten wir allerdings keine Angreifer feststellen und niemanden kontrollieren», sagt Polizeisprecher Toprak Yerguz. Da die Sanität nicht aufgeboten worden sei, könne davon ausgegangen werden, dass es keine Verletzten gab. Eine Anzeige habe niemand machen wollen, sagt Yerguz.

Bekennerschreiben im Internet

Auf einer einschlägigen linksextremen Webseite ist ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Dort heisst es, dass die Band Nachtmahr als «umstritten» gelte und der Leadsänger Thomas Rainer eine Nähe zum Rechtsextremismus verleugne. Diese Verleugnung sei aber auf Grund der Songtexte, der Albumcovers und der Konzertauftritte völlig absurd.

Es sei die Rede von «Blut, Stahl, Vaterland, Parasiten und so weiter». Weiter steht auf dem Internetportal, dass die Bandmitglieder am frühen Nachmittag im Kleinbasel unterwegs gewesen und aufgefallen seien. Der Sänger habe ein T-Shirt mit der Aufschrift «Weltmacht oder Niedergang» getragen.

Dieser Slogan sei eines der bekanntesten Alben im sogenannten nationalsozialistischen Blackmetal der Band Totenburg. Ein anderes Bandmitglied habe eine Armbinde getragen, die eindeutig an eine Hakenkreuz-Armbinde erinnere. Die Band Nachtmahr verherrliche Krieg und Gewalt.

Gegen jeglichen Extremismus

Die Verantwortlichen beim Parterre One haben nun reagiert. Wie Marketingleiter Silvan Meyer in der Mitteilung schreibt, distanziere sich das Parterre One «klar und vehement von jeglichen Extremen an beiden Enden des politischen Spektrums». Meyer kritisiert die Verherrlichung von Gewalt und Krieg sowie jegliche Formen von Diskriminierung und Ausgrenzung.