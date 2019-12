«Vor allem Personen im innerstädtischen Veloverkehr fahren ohne Licht»

Der Telebasel-Mitarbeiter Dani von Wattenwyl empörte sich in einem Video über die Velofahrer in der Stadt. «Sicher jeder Zweite hatte kein Licht am Velo», sagte er. Und zum Teil seien sie auch nebeneinander gefahren, berichtete er am Sonntagabend. «Das ist dumm und saugefährlich, gerade wenn es dunkel ist.» Auf baz.ch gab es etliche Kommentare, die von Wattenwyl beipflichteten oder sich ebenfalls nervten über die lichtlosen Gestalten auf ihren Drahteseln.