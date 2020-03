Von wegen «von Amtes wegen»

Ich sah mich vor meinem geistigen Auge schon ein weiteres Mal reu­mütig meinen Solexführerschein auf dem Claraposten abgeben. Also rief ich proaktiv bei der zuständigen Stelle an, um mich zu stellen. «Ja, das ist kein Problem», sagte das andere Ende der Leitung. «Es ist ja lediglich eine Empfehlung.» Wie jetzt – Empfehlung? Es gibt doch ein Foto? «Ja», sagte die freundliche Person. «Das schicken wir Ihnen zu und bitten Sie, wenn es geht, an dieser Stelle nicht unbedingt schneller zu fahren.»

Aha. Ja und überhaupt, die ganzen Geschwindigkeitsbegrenzungen, zum Beispiel auf der Autobahn? «Für die Autobahnen sind wir nicht zuständig, dies ist Bundesrecht, dort wurde 1965 eine Richtgeschwindigkeit eingeführt.» Also eine Empfehlung, das macht Sinn, sagte ich, für ­Autofahrer*innen, die nicht so sicher sind? Die anderen fahren etwas ­zügiger. «Daraus Schlüsse zu ziehen, überlassen wir Ihnen.»

Aber ich habe doch neulich eine Busse wegen zu schnellen Fahrens ­bekommen. «Da können wir nicht helfen, bei Bundesstrassen sind uns die Hände gebunden.» Wie muss ich mir das vorstellen, die Hände gebunden? «Sie wissen schon, wie ich das meine», sagte mein Gesprächs­partner und legte auf.

Hier kam ich das erste Mal in Berührung mit diesem staatlichen «Bondage-Phänomen». Themenwechsel.

Mein Nachbar hat sich vor zwei Jahren zwei Elefantenkühe als Haustiere angeschafft. Wahrscheinlich putzige Tierchen, nur dass diese gerne ­zwischen zwei und vier Uhr morgens trompeten und Purzel­bäume schlagen. Der Dackel regt sich jedes Mal fürchterlich auf und bellt dann wie ein Irrer gegen die Nachbarswand. Diese ­Kettenreaktion lässt meinen ansonsten recht phlegmatischen Mieter von unten kerzengerade im Bett stehen. Er drohte mit Auszug.

Also rief ich bei der zuständigen Amtsstelle an. «Ja, wie sehen denn die Elefanten aus?» Das weiss ich nicht, ich hör sie bloss. «Aha», kam es freundlich von der anderen Seite. «Und sie sind sicher, es sind Elefanten und keine weissen Mäuse?» Also, ich darf doch bitten, Mäuse trompeten nicht. «Sind sie vielleicht rosa, die Elefanten? Kleiner Scherz von Amtes wegen. Aber für Elefanten sind wir nicht zuständig, da sind uns die Hände gebunden, Sie müssen den Zoologischen Garten anrufen.»

Ich habe aus diesen beiden Geschichten zwei Dinge gelernt. Zum einen, die Behörden in unserer kleinen Stadt sind gar nicht so restriktiv und sanktionswütig. Im Gegenteil, sie zeichnen sich durch grosse Empathie aus und haben einen feinen Humor. Dass aber ihre armen Mitarbeiter*innen im 21. Jahrhundert mit zusammengebundenen Händen 7,3 Stunden an ihrem Arbeitsplatz verbringen müssen, darüber regt sich niemand auf. Ich weiss nicht, wie das der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte beurteilt, aber schön ist das nicht.

PS: Ich durfte während mehr als vier Jahren meine und Ihre Neurosen gärtnern. Es war mir ein grosses Vergnügen. Dies war die letzte Rose. Tragen Sie Sorge zu Ihren ­Gewächsen.