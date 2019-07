Von «Trois Rois»-Apéro und einem Lift

UND SCHON STEHEN WIR VOR DER MONTAGSSPROSSE.

Hier transportiert uns nämlich ein eleganter Lift in die ­City-Zone. Und natürlich auch wieder rauf und zurück.

NA BITTE – WENN DAS NICHTS IST!

Der Lift führt in den Hof und zu dessen angrenzendem Gebäude, in dem man sich für die Ferienreise einen neuen Pass besorgen kann.

Einst – so zeigen architektonische Funde des letzten Jahres – sollen hier gar die alten Römer einen Markt mit ­Handwerk betrieben haben. Jedenfalls hat man auf diesem Areal nicht nur Teile eines 1500 Jahre alte Kamelskeletts, sondern auch spätrömische Münzen ­gefunden.

NUN ABER ZUR ­SPROSSENFRAGE:

Wie heisst dieses Stück Basel, in dem heute die Einwohnerkontrolle, das Fundbüro und die Bevölkerungsdienste ­daheim sind? Und das so wunderbar mit einem Lift in die ­Petersgasse verbunden ist?

Wir suchen den ersten ­Buchstaben.

Und das ist ein: …

PS: ZUM TROIS-ROIS-APÉRO SIND ES ÜBRIGENS VON HIER AUS KEINE FÜNF MINUTEN.