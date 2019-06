Von stillen Örtchen und lebhaften Plätzen

Das Wasser ist noch etwas trüb. Die bräunliche Farbe des Rheines scheint noch viele Badefreudige vor dem Sprung ins kühle Nass abzuhalten. Erstaunlich wenige Wickelfische zieren die Oberfläche des Flusses.

Nicht so am Ufer: Dort tummeln sich die Massen. Unter hohen Bäumen unterhalb der Kaserne suchen sie Schutz vor der brütenden Hitze der Stadt. Das Kleinbasler Rheinufer verwandelt sich im Sommer in eine lange Bade- und Flaniermeile.

Zwei Männer mit langen Haaren sitzen vor der Flora-Buvette und spielen Gitarre. Abgesehen vom zarten Klang der Saiten ist es still. Die hohen Temperaturen machen die Leute müde.

Schon bald mischt sich der Geruch von heissen Würstchen in die Luft. Die Oetlinger Buvette stellt jedes Jahr eine Grillplatte zur Verfügung, auf der mitgebrachte Speisen gratis gebrutzelt werden können. Nicht nur auf dem Grill brutzelt das Fleisch, auch auf den Betonplatten am Wasser bräunen sich die leicht bekleideten Sonnenanbeter.