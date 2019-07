Von Fröschen und Heiterkeit

Frösche sind rund um Basel immer ein Thema gewesen.

So finden wir in Münchenstein das einzige Froschmuseum Helvetiens – 14'000 Exponate sind dort ausgestellt.

Dann gabs beim Brausebad einst das Fröschenbollwerk – eine Konditorei mit Café, die für ihre Eisbomben berühmt war.

UND NICHT ZU VERGESSEN DIE ZEIT, ALS NICHT NUR IN HOLLYWOOD-FILMEN AUF TEUFEL KOMM RAUS GEFLENNT WURDE – SONDERN AUCH BEI UNS!

Im Bebbi-Jargon hiess dies: «Hesch Frösch, hösch?»

Heute? «Hesch Hanf, Honey?»

Das eine verbläst die Lunge – das andere die Birne.

UNSER WEEKEND-SPROSSEN­FROSCH LACHT UNS ­FRÖHLICH ENTGEGEN.

Man entdeckt ihn in einem grossen Hinterhof an der Missionsstrasse 47. Hier wird überhaupt viel gelacht – es ist, als würden auch an Regen­tagen tausend Sonnen scheinen.

Die Stiftung, die man an dieser Adresse findet, engagiert sich für die gesellschaftliche Akzeptanz. Sie will Menschen mit einer Beeinträchtigung in unsern Alltag eingliedern.

Diese Menschen finden hier geschützte Arbeitsplätze, auch einen Wohnplatz – und eine intensive, ambulante Wohn­begleitung.

Sie finden hier also das normale Leben. Und wer diese einzigartige, fröhliche Stimmung, diese Heiterkeit der Leute hier spüren möchte, der soll sich im kleinen «Ristorante» auf dem Areal einen Kaffee servieren oder ein Stück Kuchen auf den Teller geben lassen. Der Besuch lohnt sich.