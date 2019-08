Von einem speziellen Thema und dem Charme des Darms

Nein!

DAS IST KEINE SAUBERE KOLUMNE!

Ich meine: nicht der übliche rosa Gips und Mimpfeli in Zuckerform.

NEIN. HIER ZEIGT SICH DIE WÜSTE WIRKLICHKEIT!

Und aufgepasst: Die folgenden Zeilen sind nur mit der Packungsbeilage zu geniessen. Dort steht: Nicht vor dem Essen einnehmen.

Bei schwachem Gemüt: links liegen lassen!

Oder höchstens auf dem stillen Örtchen reinziehen. Dort sind wir der Thematik eh am ­nächsten.

Auch auf die Gefahr hin, dass Hunderte Leserbriefschreiber eine Krise schieben («Stellen Sie endlich diesen Shit ab!») und die Online-Kurztwitterer einmal mehr die Taste «nicht lesenswert» drücken – wir packen trotzdem aus.

SCHONUNGSLOS. Denn es geht um den Dreck dieser Welt.

UND DEN KÖNNEN WIR NICHT NUR DEN LINKS-­GRÜNEN ODER FASCHISTISCH BRAUN-SCHWARZEN ÜBERLASSEN.

So. Shit happens. Dieser Shit geht uns alle an. Besonders ­diejenigen, die bereits in einem Alterszustand schweben, den sie «50 plus» nennen.

Es geht um den Darm. Und darum, was sich da alles tut. Und was er mit einem tut, wenn sich nichts tut.

Nicht umsonst hat Frau Enders den Bestseller «Darm mit Charme» geschrieben. Nicht umsonst sitzen Väter wie Mütter ihren Kleinsten beim Töpfchenhocken vis-à-vis. Zeigen den Babys mit Pressen und roten Köpfen, was Sache ist: «Schöööön drücken … Schöööön Gagga … »