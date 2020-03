Von der Kunst, den Kapitalismus zu verändern

Dass der am Abend immer wieder so bezeichnete Finanzkapitalismus dringend der Veränderung bedürfe, darüber waren sich alle drei Referenten einig. «Da der Kapitalismus keine ethischen Ziele kennt, muss endlich offen über dieses Wirtschaftssystem diskutiert werden», so Wolfgang Kessler in seinem Input-Referat.

Er stellte insgesamt fünf Forderungen auf: «Die erste Alternative besteht darin, viele Lebensbereiche vom rendite-orientierten Börsenkapitalismus zu befreien. Das Gesundheitswesen, die Pflege, die Bildung, die Wasserversorgung, der öffentliche Verkehr oder der soziale Wohnungsbau sind für die Menschen da, nicht für Investoren», so Kesser. Mit den Forderungen nach einer gerechten Verteilung des Reichtums, der Abkehr vom Wachstum, einem fairen und ökologischen Welthandel und der Investition in die Armen rannte Kessler beim Publikum offene Türen ein.

Für eine Bodenreform

Beat Jans verwies in seiner Antwort auf die Positionspapiere der SP, die all diese Forderungen aufnehmen. Besonders verwies er auf das Bestreben, den Boden als Gemeingut zu sichern. Boden sei das Fundament des menschlichen Lebens und somit auch Grundlage einer zukunftsfähigen Wirtschaft. Er dürfe nicht der Profitmaximierungslogik des Kapitals ausgeliefert werden.

Wolfgang Kessler schien sich über diese Aussage zu wundern: «Wenn das die neuen Ansätze in der Sozialdemokratie sind, dann finde ich das gut und bemerkenswert. Mich würde aber interessieren, ob das die Mehrheitsvorstellungen in der SP sind oder nur die einer bestimmten Arbeitsgruppe», fragte er. «Das ist ein Dokument, das so verabschiedet wurde von der Delegiertenversammlung der SP», betonte Jans. «Gerade in der Energiefrage geht die SP einen anderen Kurs als die SPD. Wir sind der Meinung, dass es wichtig ist, den Klimaschutz zuoberst zu sehen und nicht an Strukturen festzuhalten, die keine Zukunft haben – wie etwa dem Kohleabbau. Wir unterscheiden uns auch bei der Bodenfrage», so Jans. Mit anderen Worten, die SP Schweiz von Jans steht links von der Schwesterpartei in Deutschland.

Eine Frage der Macht

Jans unterschlug damit die Auseinandersetzung in der SP Schweiz zwischen einem linken Flügel und einem rechten Flügel.

Letztlich schloss Beat Jans den Abend pessimistisch: «Das international organisierte Kapital hat eine viel grössere Macht. Wir können in Basel Gesetze machen, wir können in der Schweiz Gesetze machen. Zum Schluss ist Power und finanzielle Kraft bei den internationalen Firmen, die viel mächtiger sind als die lokalen Politiker.»