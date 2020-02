Von der «Kinomeile» im Zentrum Basels an den Rand der Stadt

Mit der Schliessung des Kinos Rex im Januar ist die Basler Kino­meile an der Steinenvorstadt Geschichte. Übrig geblieben sind das Pa­thé Küchlin und das Capitol, das wie das Rex zur Kitag-Gruppe gehört. Diese erklärt gegenüber der BaZ, dass es keine weiteren Abbaupläne im Stadtzentrum gebe. «Für das ­Capitol in Basel besitzen wir einen laufenden Mietvertrag», so Kitag-Sprecherin Olivia Willi. Was aber passiert danach?