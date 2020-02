Vom Hinterbänkler bis zum Spaltpilz

Wenn Salome Hofer am Mittwochmorgen um 9 Uhr ihre Rede als neue Präsidentin des Basler Grossen Rates hält, beginnt auch das letzte Amtsjahr der 43. Legislatur. Weil im Herbst das Parlament und die Regierung neu ­gewählt werden, wird es ein besonderes Jahr werden. In dem Profilierungsneurotiker ihren Höhepunkt erleben und Hinterbänkler auch einmal die Komfortzone verlassen. Es wird Vorstösse hageln, auch überflüssige; Nachtsitzungen stehen an.